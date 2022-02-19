Большунов будет знаменосцем сборной России на закрытии Олимпиады
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Лыжник Александр Большунов будет знаменосцем сборной России на церемонии закрытия зимних Олимпийских игр. Об этом сообщила «РИА Новости» президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.
Напомним, церемония закрытия Олимпийских игр в Пекине состоится завтра, 20 февраля. На церемонии открытия Игр флаг Олимпийского комитета России несли хоккеист Вадим Шипачёв и конькобежка Ольга Фаткулина.
Большунов завоевал пять медалей на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай). В активе Александра три золотые медали в скиатлоне, эстафете и 30-километровом масс-старте свободным стилем. Также россиянин стал вторым в классической разделке, а в тандеме с Александром Терентьевым завоевал бронзовую медаль в командном спринте.
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