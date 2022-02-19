Большунов будет знаменосцем сборной России на закрытии Олимпиады

Лыжник Александр Большунов будет знаменосцем сборной России на церемонии закрытия зимних Олимпийских игр. Об этом сообщила «РИА Новости» президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Напомним, церемония закрытия Олимпийских игр в Пекине состоится завтра, 20 февраля. На церемонии открытия Игр флаг Олимпийского комитета России несли хоккеист Вадим Шипачёв и конькобежка Ольга Фаткулина.

Большунов завоевал пять медалей на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай). В активе Александра три золотые медали в скиатлоне, эстафете и 30-километровом масс-старте свободным стилем. Также россиянин стал вторым в классической разделке, а в тандеме с Александром Терентьевым завоевал бронзовую медаль в командном спринте.