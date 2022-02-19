Нортуг: поздравляю Большунова — короля Олимпиады! Сегодня в отеле русских будет водка

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, 13-кратный чемпион мира, норвежец Петтер Нортуг отреагировал на победу россиянина Александра Большунова в 30-километровом масс-старте коньком на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай).

«Всю почесть мира Большунову – он делает просвет фантастическим манёвром. А потом ускоряется Якимушкин, у него очень хорошие лыжи.

Сегодня будет водка в отеле русских. Большунов так силён. Когда мы знаем, насколько хорош Крюгер, а Большунов так запросто от него уходит! Потрясающая гонка.

Король лыж – как говорят в России, когда ты выигрываешь скиатлон и 30 км. Поздравляю Большунова – короля Олимпиады, он великолепен. Бьём поклон. Бронза Крюгеру – он пытался. Поздравляю Симена с бронзой.

Поздравляем Вяльбе и Россию с командной победой. Ещё раз поздравляем Большунова с отличной Олимпиадой, к которой он долго готовился», — приводит слова Нортуга Sports.ru со ссылкой на эфир TV2.

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