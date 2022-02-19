Нортуг: поздравляю Большунова — короля Олимпиады! Сегодня в отеле русских будет водка

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, 13-кратный чемпион мира, норвежец Петтер Нортуг отреагировал на победу россиянина Александра Большунова в 30-километровом масс-старте коньком на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай).
«Всю почесть мира Большунову – он делает просвет фантастическим манёвром. А потом ускоряется Якимушкин, у него очень хорошие лыжи.
Сегодня будет водка в отеле русских. Большунов так силён. Когда мы знаем, насколько хорош Крюгер, а Большунов так запросто от него уходит! Потрясающая гонка.
Король лыж – как говорят в России, когда ты выигрываешь скиатлон и 30 км. Поздравляю Большунова – короля Олимпиады, он великолепен. Бьём поклон. Бронза Крюгеру – он пытался. Поздравляю Симена с бронзой.
Поздравляем Вяльбе и Россию с командной победой. Ещё раз поздравляем Большунова с отличной Олимпиадой, к которой он долго готовился», — приводит слова Нортуга Sports.ru со ссылкой на эфир TV2.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
Самое важное об Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.
- 19 февраля 2022
-
14:39
-
14:26
-
14:20
-
14:13
-
14:05
-
13:59
-
13:52
-
13:45
-
13:43
-
13:39
-
13:37
-
13:36
-
13:36
-
13:34
-
13:31
-
13:31
-
13:30
-
13:30
-
13:28
-
13:27
-
13:26
-
13:25
-
13:17
-
13:15
-
13:12
-
13:01
-
13:00
-
13:00
-
12:54
-
12:54
-
12:54
-
12:51
-
12:49
-
12:48
-
12:47