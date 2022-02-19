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Тарасова отреагировала на выбор Большунова в роли знаменосца сборной России на закрытии ОИ

Тарасова отреагировала на выбор Большунова в роли знаменосца сборной России на закрытии ОИ
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала решение выбрать Александра Большунова знаменосцем на закрытии Олимпиады в Пекине.

«Я была за то, чтобы Большунов стал знаменосцем сборной России, а как же! Кто ж ещё, как не он? Конечно, Большунов должен нести флаг на закрытии Олимпиады», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Российский лыжник Александр Большунов завоевал золото в 30-километровом масс-старте свободным стилем на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай). Серебро досталось ещё одному россиянину Ивану Якимушкину. Тройку призёров замкнул норвежец Симен Хегстад Крюгер.

Напомним, перед стартом гонки организаторами было принято решение сократить дистанцию марафона с 50 до 30 км из-за неблагоприятных погодных условий. На половине дистанции снялся норвежский лыжник Йоханнес Клебо.

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