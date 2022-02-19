Тренер Большунова оценил решение лыжника взойти на пьедестал в золотых ботинках

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко подвёл итоги выступления команды на Олимпиаде в Пекине.

«Золотые ботинки Саши? Они пришлись впору и по размеру, и по результату. Уж не знаю, откуда они это взяли, но выглядело это просто великолепно. Очень круто», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Российский лыжник Александр Большунов завоевал золото в 30-километровом масс-старте свободным стилем на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай). Серебро досталось ещё одному россиянину Ивану Якимушкину. Тройку призёров замкнул норвежец Симен Хегстад Крюгер.



Напомним, перед стартом гонки организаторами было принято решение сократить дистанцию марафона с 50 до 30 км из-за неблагоприятных погодных условий. На половине дистанции снялся норвежский лыжник Йоханнес Клебо.