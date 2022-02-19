Большунов трогательно высказался о вкладе жены в его успех на Олимпийских играх — 2022

Трёхкратный олимпийский чемпион российский лыжник Александр Большунов трогательно высказался о вкладе жены Анны Жеребятьевой в его успех на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай).
«Аня меня всегда поддерживает. И в самые трудные минуты она всегда была со мной, когда была подготовка к этому сезону, когда всё не очень хорошо складывалось, она была рядом. Когда многое не получается, я очень сильно расстраиваюсь, и она, видимо, эти эмоции забирала и помогала мне с ними справляться. Это очень хорошо, когда есть близкий человек рядом, который понимает и переживает вместе с тобой. И это пережить гораздо спокойнее, чем одному», — передаёт слова Большунова корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
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