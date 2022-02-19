Фетисов — о Большунове в роли знаменосца: Саша — герой и красавчик, точно заслужил

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов поделился мнением о выборе лыжника Александра Большунова знаменосцем сборной России на закрытии Олимпиады.

«Я рад, что выбрали Большунова в качестве знаменосца. Это супер. Саша — герой и красавчик. Он точно заслужил», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Российский лыжник Александр Большунов завоевал золото в 30-километровом масс-старте свободным стилем на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай). Серебро досталось ещё одному россиянину Ивану Якимушкину. Тройку призёров замкнул норвежец Симен Хегстад Крюгер.



Напомним, перед стартом гонки организаторами было принято решение сократить дистанцию марафона с 50 до 30 км из-за неблагоприятных погодных условий. На половине дистанции снялся норвежский лыжник Йоханнес Клебо.