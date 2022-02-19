Большунов за выступление на Играх-2022 получит от правительства РФ более 16 млн рублей

Российский лыжник Александр Большунов получит от правительства России 16,2 млн рублей за выступление на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).

Большунов завоёвывал медали во всех гонках на Играх-2022, в которых принял участие: три золотые медали взял в скиатлоне, эстафете и 30-километровом масс-старте. Также Александр стал вторым в классической разделке и в тандеме с Александром Терентьевым завоевал бронзовую медаль в командном спринте.

Ранее было объявлено, что за золотую медаль на ОИ-2022 россияне получат 4 млн рублей, за серебряную — 2,5 млн рублей, за бронзовую — 1,7 млн рублей.

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