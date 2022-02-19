Девятьяров-старший — о Большунове: сильнейший спортсмен на планете!

Олимпийский чемпион 1988 года, заслуженный тренер России Михаил Девятьяров-старший прокомментировал победу российского лыжника Александра Большунова в масс-старте на 30 км свободным стилем на Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай).

«Большунов шёл к очередной золотой медали. Теперь Саша доказал: он — сильнейший спортсмен на планете! Дистанцию сократили, но корону короля лыж он завоевал бы в любом случае. Наши лыжники блестяще выступили во всех гонках», — сказал Девятьяров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

Напомним, перед стартом гонки организаторами было принято решение сократить дистанцию марафона с 50 до 30 км из-за неблагоприятных погодных условий. На половине дистанции снялся норвежский лыжник Йоханнес Клебо.

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