Большунов вышел на пятое место в истории по количеству медалей на ОИ среди лыжников

Российский лыжник Александр Большунов вышел на пятое место по количеству завоёванных медалей на Олимпийских играх в истории лыжных гонок. После выступления на Играх-2022 в Пекине (Китай) Большунов имеет 9 наград.

Лыжи. Количество олимпийских наград:

1. Марит Бьорген (Норвегия) – 15

2. Бьорн Дели (Норвегия) – 12

3. Раиса Сметанина (СССР/Россия), Стефания Бельмондо (Италия) – 10

5. Любовь Егорова (Россия), Сикстен Ернберг (Швеция), Шарлотт Калла (Швеция) и Александр Большунов (Россия) – 9

9. Галина Кулакова (СССР) – 8

10. Елена Вяльбе (СССР/Россия), Лариса Лазутина (СССР/Россия), Владимир Смирнов (СССР/Казахстан), Мануэла Ди Чента (Италия), Марья Лиса Кирвесниеми (Финляндия), Ээро Мянтюранта (Финляндия), Вейкко Хакулинен (Финляндия), Йоханнес Клебо (Норвегия) — 7.

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