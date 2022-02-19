Девятьяров: сокращённая дистанция никак не повлияет на то, что Большунов — король лыж

Олимпийский чемпион 1988 года, заслуженный тренер России Михаил Девятьяров-старший высказался о сокращении дистанции марафона на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай) с 50 до 30 км.

«Правильно ли организаторы сделали, что сократили дистанцию? Нам не понять, какой ветер был в Пекине — организаторам виднее. Необходимо было сберечь здоровье спортсменов, чтобы они не обморозились. Сложились такие погодные условия, что эти 30 км сравнимы с 50 км. Для нас лучше бы оставалась длинная дистанция, тогда бы мы себя показали ещё лучше. И Клебо в том числе, потому что он и так испытывал недомогание — у него болел живот. Но сокращённая трасса никак не повлияет на то, что Саша — король лыж. Он ни в чём не виноват и достоин этого звания. Николай Семёнович Зимятов сделал ему красивую корону, подарит ему в торжественной обстановке», — сказал Девятьяров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

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