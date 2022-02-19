Петухов — о победе Большунова: думаю, теперь Владимир Путин смотрит лыжи

Чемпион мира по лыжным гонкам, призёр Олимпиады 2010 года в Ванкувере Алексей Петухов рассказал, что помогло лидеру сборной России Александру Большунову победить в масс-старте на 30 км на Олимпийских играх в Пекине (Китай).



«Думаю, теперь и Владимир Владимирович Путин смотрит лыжи, и Правительство, и Госдума. Российских лыжников показывают везде, и имя Большунова звучит везде. Классно, что лыжи, хоть и не на большой промежуток времени, будут номером один в стране», — сказал Петухов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Гаяне Аракелян.

Российский лыжник Александр Большунов завоевал золото в 30-километровом масс-старте свободным стилем на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай). Серебро досталось ещё одному россиянину Ивану Якимушкину. Тройку призёров замкнул норвежец Симен Хегстад Крюгер.



Напомним, перед стартом гонки организаторами было принято решение сократить дистанцию марафона с 50 до 30 км из-за неблагоприятных погодных условий. На половине дистанции снялся норвежский лыжник Йоханнес Клебо.