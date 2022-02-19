Американские фигуристы требуют провести награждение командника до окончания ОИ-2022

Адвокаты федерации фигурного катания США подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) с требованием вручить американским фигуристам серебряные медали за командный турнир на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай) до окончания Игр.
По информации AP, CAS рассматривает просьбу и будет готов вынести по ней решение в ночь с 19 на 20 февраля.
Напомним, сборная России, в составе которой выступала Камила Валиева, выиграла олимпийское золото в командном турнире по фигурному катанию, американцы заняли второе место. Позднее стало известно, что допинг-проба Валиевой, взятая в конце декабря, дала положительный результат. Несмотря на это, CAS допустил фигуристку до участия в личном олимпийском турнире. Однако церемония награждения призёров командных соревнования не была проведена.
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- 19 февраля 2022
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