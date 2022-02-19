Сборная Украины объявила знаменосца на закрытие Олимпийских игр — 2022 в Пекине

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в эстафете, чемпионка мира 2013 года украинская биатлонистка Елена Билосюк (Пидгрушная) станет знаменосцем сборной Украины на церемонии закрытия Олимпийских игр – 2022 в Пекине (Китай), сообщается на сайте Национального олимпийского комитета (НОК) Украины.

«Это уже мои четвёртые Олимпийские игры, и я впервые попадаю на парад закрытия. Очень рада и горда, что имею честь нести флаг Украины. Горжусь этим и хочу поблагодарить всех болельщиков, всех украинцев, которые поддерживали нас до последнего. Спасибо!» — приводит слова Билосюк НОК Украины.

Билосюк заразилась коронавирусом по приезде в Пекин, за 2 дня до старта соревнований. Елена смогла принять участие лишь в женской эстафете, где сборная Украины заняла седьмое место.

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