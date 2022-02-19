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Мишина и Галлямов лидируют на Олимпиаде-2022 с преимуществом в 17 баллов

Мишина и Галлямов лидируют на Олимпиаде-2022 с преимуществом в 17 баллов
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Действующие чемпионы мира и Европы спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов выступили с произвольной программой на зимних Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай). За свой прокат они получили 154,95 балла и стали промежуточными лидерами соревнований.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Пекин. Спортивные пары. Текущее положение

1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) – 237,71 балла.
2. Александра Бойкова / Дмитрий Козловский (Россия) — 220,50.
3. Чэн Пэн / Ян Цзинь (Китай) — 214,84.
4. Алекса Шимека-Книрим / Брэндон Фрейзер (США) — 212,68.

Далее выступят ещё две пары Евгения Тарасова / Владимир Морозов (Россия), Вэньцзин Суй / Хань Цун (Китай).

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Олимпиада 2022. Фигурное катание
Спортивные пары. Произвольная программа
19 февраля 2022, суббота. 14:00 МСК
Окончено
1
Китай
239.88
2
Россия
239.25
3
Россия
237.71
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