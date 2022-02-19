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Тарасова и Морозов превзошли результат Мишиной и Галлямова на Олимпиаде-2022

Тарасова и Морозов превзошли результат Мишиной и Галлямова на Олимпиаде-2022
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Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов выступили с произвольной программой на зимних Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай) в соревнованиях спортивных пар. За свой прокат они получили ровно 155 баллов и стали промежуточными лидерами соревнований.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Пекин. Спортивные пары. Текущее положение

1. Евгения Тарасова / Владимир Морозов (Россия) – 239,25 балла.
2. Анастасия Мишина / Александр Галлямов (Россия) – 237,71.
3. Александра Бойкова / Дмитрий Козловский (Россия) — 220,50.
4. Чэн Пэн / Ян Цзинь (Китай) — 214,84.
5. Алекса Шимека-Книрим / Брэндон Фрейзер (США) — 212,68.

Далее выступит лидеры соревнований по итогам короткой программы китайская пара Вэньцзин Суй / Хань Цун.

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Олимпиада 2022. Фигурное катание
Спортивные пары. Произвольная программа
19 февраля 2022, суббота. 14:00 МСК
Окончено
1
Китай
239.88
2
Россия
239.25
3
Россия
237.71
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