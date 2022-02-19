Тарасова и Морозов превзошли результат Мишиной и Галлямова на Олимпиаде-2022

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов выступили с произвольной программой на зимних Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай) в соревнованиях спортивных пар. За свой прокат они получили ровно 155 баллов и стали промежуточными лидерами соревнований.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Пекин. Спортивные пары. Текущее положение

1. Евгения Тарасова / Владимир Морозов (Россия) – 239,25 балла.

2. Анастасия Мишина / Александр Галлямов (Россия) – 237,71.

3. Александра Бойкова / Дмитрий Козловский (Россия) — 220,50.

4. Чэн Пэн / Ян Цзинь (Китай) — 214,84.

5. Алекса Шимека-Книрим / Брэндон Фрейзер (США) — 212,68.

Далее выступит лидеры соревнований по итогам короткой программы китайская пара Вэньцзин Суй / Хань Цун.

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