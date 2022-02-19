Уле-Эйнар Бьорндален — о работе в Китае: не хочу покидать тонущий корабль

Восьмикратный олимпийский чемпион, 20-кратный чемпион мира легендарный норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален, ныне являющийся старшим тренером сборной Китая, прокомментировал выступление подопечных на Олимпийских играх – 2022 в Пекине. Китайские биатлонисты не сумели завоевать медалей на Играх.

«С точки зрения результатов у нас всё очень плохо. Мы не достигли своих целей, и я как главный тренер буду нести за это ответственность. Я потерпел неудачу. Не хочу покидать тонущий корабль. Есть желание выполнить задачи, которые были поставлены руководством. Было бы здорово сделать это, но для того, чтобы это произошло, многое должно совпасть. Мы должны попытаться сохранить команду и заставить руководство пойти на необходимые решения.

Мы ведём с Дарьей (Домрачева) всевозможные дискуссии о том, что делать в будущем. Есть много интересных возможностей как в тренерской работе, так и в других направлениях. Мы получали много интересных запросов на тренерские должности, которые были интересными, но нужно закончить сезон, и тогда мы подведём итоги», — приводит слова Бьорндалена NRK.

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