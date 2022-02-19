Сборная России установила собственный рекорд по числу медалей на зимних Олимпиадах

Сборная России завоевала на Олимпийских играх в Пекине рекордное количество медалей за всю историю своих выступлений на зимних Играх.

На счету россиян 31 награда, в том числе шесть золотых, 11 серебряных и 14 бронзовых медалей. Четыре награды высшей пробы российской сборной принесли лыжники, остальные две были завоёваны в фигурном катании.

Предыдущий рекорд — 30 медалей на Олимпиаде 2014 года в Сочи. В вечер после завершения тех Игр у российской команды было 13 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых медалей.

Добавим, что в последний раз столько наград удалось выиграть в 1988 году на Олимпиаде в Калгари. Тогда команда СССР взяла 11 золотых и по девять серебряных и бронзовых медалей.

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