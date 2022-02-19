Сборная России стала первой в медальном зачёте фигурного катания на Олимпиаде в Пекине

На Олимпийских играх в Пекине завершились соревнования фигуристов.

В неофициальном медальном зачёте фигурного катания первое место заняла сборная России. У неё шесть медалей (2-3-1). Золотые награды завоевали Анна Щербакова (одиночные соревнования) и российская сборная, выигравшая командный турнир (Марк Кондратюк, Камила Валиева, Анастасия Мишина, Александр Галлямов, Виктория Синицина, Никита Кацалапов). Серебро у Александры Трусовой (одиночные соревнования), Виктории Синициной и Никиты Кацалапова (танцы на льду) и Евгении Тарасовой и Владимира Морозова (спортивные пары). Бронзу взяли Анастасия Мишина и Александр Галлямов (спортивные пары).

Второе место в медальном зачёте заняла сборная США, у которой три медали (1-1-1). Третье место разделили Китай и Франция, у которых по одной золотой награде. Также четыре награды взяла команда Японии, при этом не завоевав ни одной золотой (0-1-3).