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Китайский судья поставил паре Суй/Цун на 5 баллов больше, чем Тарасовой и Морозову

Китайский судья поставил паре Суй/Цун на 5 баллов больше, чем Тарасовой и Морозову
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Судьбу золотых олимпийских медалей в соревнованиях спортивных пар на Играх-2022 в Пекине решили сотые балла. Хозяева льда Вэньцзин Суй и Хань Цун в короткой программе опередили россиян Евгению Тарасова и Владимира Морозова на 0,16 балла, а в произвольной – на 0,47. В итоге золото и серебро разделили в итоговом протоколе 0,63 балла.

Отметим, что в произвольной программе китайцев на первое место поставили судьи из Китая, Японии и Нидерландов, а россиян посчитали лучшими арбитры из Израиля, Канады и Беларуси. Судьи из Австрии, США и Испании отдали первое место в произвольной программе Анастасии Мишиной и Александру Галлямову. При этом, когда речь шла о сотых, японский судья поставил китайцам на 4 балла больше, чем россиянам, а китайский – более чем на 5 баллов.

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