Победное выступление китайской пары в произвольной программе на ОИ. Видео

Сегодня на Олимпийских играх в Пекине завершились соревнования спортивных пар.

Золотые медали завоевали китайцы Вэньцзин Суй и Хань Цун. Их окончательный результат составил 239,88 балла. В произвольной программе фигуристка китайской пары один раз ошиблась при приземлении прыжка, но четверной подкрут, который был заявлен у дуэта в программе, позволил им обойти российскую пару Евгения Тарасова — Владимир Морозов на десятые доли балла (239,25).

Предлагаем посмотреть победный прокат пары Вэньцзин Суй — Хань Цун:

Права на видео принадлежат International Olympic Committee. Посмотреть видео можно на YouTube-канале Olympics.

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