Видео выступления Тарасовой и Морозова в произвольной программе на ОИ-2022

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов, выступающие в парном катании, завоевали серебряные медали в соревнованиях спортивных пар на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине. Они показали результат 239,25 балла.



Предлагаем посмотреть произвольный прокат Тарасовой и Морозова на ОИ:

Права на видео принадлежат International Olympic Committee. Посмотреть видео можно на YouTube-канале Olympics.

Золотые медали завоевали китайцы Вэньцзин Суй и Хань Цун. Их окончательный результат составил 239,88 балла. В произвольной программе фигуристка китайской пары один раз ошиблась при приземлении прыжка, но четверной подкрут, который был заявлен у дуэта в программе, позволил им обойти российскую пару.



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