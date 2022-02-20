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Олимпийские игры — 2022, Пекин, горные лыжи, командные соревнования: когда начало, по какому каналу смотреть

Горнолыжный спорт, Олимпиада, командные соревнования: когда начало, где смотреть
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Сегодня, 20 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) будут разыграны медали в командных соревнованиях по горнолыжному спорту. 1/8 финала начнётся в 4:00 мск, 1/4 финала — в 4:40, полуфинал — в 5:09, финал — в 5:37.

В прямом эфире соревнования покажет телеканал «Матч! Страна».

Медальный зачёт зимней Олимпиады в Пекине возглавляет сборная Норвегии, в активе которой 15 золотых, 8 серебряных и 12 бронзовых медалей. Второе место занимает Германия (11-8-5). На третью позицию поднялся Китай (9-4-2). Сборная России завоевала 6 золотых, 11 серебряных и 14 бронзовых медалей и занимает восьмое место.

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