Даниил Глейхенгауз: все спортсмены — гордость страны! Мы никогда не сдадимся!

Тренер и хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз подвёл итоги выступления своих фигуристов на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).

Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали серебряными призёрами в соревнованиях спортивных пар. Анна Щербакова завоевала золото в женском одиночном катании, Александра Трусова стала серебряным призёром. Камила Валиева помогла сборной России завоевать золото в командном турнире.

«Все спортсмены — гордость страны! Спасибо тем, кто верит в нас, наших ребят и девушек! Ваша любовь и поддержка помогает нам пройти через многое! Мы никогда не сдадимся!» — написал Глейхенгауз на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Даниила Глейхенгауза в «Инстаграме».

После командного турнира стало известно, что Валиева в декабре 2021 года сдала положительную допинг-пробу. Ведётся расследование.