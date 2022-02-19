Волосожар — Тарасовой и Морозову: одна из сторон вашей серебряной медали — золотая

Двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар поздравила Евгению Тарасову и Владимира Морозова с завоеванием личной олимпийской медали в соревнованиях спортивных пар. Одним из тренеров фигуристов является муж и партнёр Волосожар – Максим Траньков.
«Ребята, это был очень долгий, тернистый путь. Но самые верные, самые верящие в вас люди прошли его с вами до конца. До этой невероятной точки!
Вся команда тренеров, спасибо вам огромное за силы, время, эмоции и всю ту работу, результаты которой стоят сегодня на олимпийском пьедестале! Макс, ты всё знаешь.
Женечка, Володя, это правда были прокаты всей вашей жизни. То, как вы боролись, как вы выложились — потрясающе!
47 сотых от олимпийского золота… знайте, что одна из сторон вашей серебряной медали – золотая. Обнимаю вас!» — написала Волосожар на своей странице в «Инстаграме».
Волосожар ошиблась. От золота по сумме двух программ Тарасову и Морозова отделили 0,63 балла. 0,47 – это разница по произвольной программе.
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