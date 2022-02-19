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Разбор итогов выступления спортивных пар в подкасте «Ход коньком»

Разбор итогов выступления спортивных пар в подкасте «Ход коньком»
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Известный комментатор Андрей Журанков и олимпийская чемпионка Екатерина Боброва в подкасте «Ход коньком» подвели итоги выступления спортивных пар в фигурном катании на Олимпийских играх – 2022 в Пекине.

Ведущие разобрали справедливость результатов и подвели первые итоги Олимпиады.

Напомним, победу в соревнованиях спортивных пар одержали китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун, которые по сумме двух программ на 0,63 балла опередили российскую пару Евгения Тарасова/Владимир Морозов. Бронзовыми призёрами стали действующие чемпионы мира и Европы Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Ещё одна российская пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский заняла четвёртое место. В произвольной программе все призёры показали безошибочное катание.

Китайцы не дали выиграть российским фигуристам. Зато у нас серебро и бронза! Китайцы не дали выиграть российским фигуристам. Зато у нас серебро и бронза!
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