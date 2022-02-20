Морозов: нам с Тарасовой просто повезло, что мы попали к Тутберидзе

Российский фигурист Владимир Морозов, выступающий в спортивной паре с Евгений Тарасовой, поблагодарил тренера Этери Тутберидзе за большой вклад в подготовку дуэта к Олимпийским играм – 2022.

Тарасова и Морозов завоевали серебряные медали, по сумме двух программ уступив 0,63 балла китайской паре Суй Вэньцзин/Хань Цун. Бронзовыми призёрами также стали россияне Анастасия Мишина/Александр Галлямов.

«Сейчас уже чувствуем, что можем выдохнуть. Внутри такая эмоциональная пустота. Хочется прийти в себя и действительно насладиться этим моментом, что Олимпиада подошла к концу, но мы справились, выполнили свою задачу. Сделали всё, что могли, вчера и сегодня. Поэтому довольны собой и своим катанием.

Что это было всё не зря, и даже не последние две недели, а все четыре последних года после той Олимпиады, когда у нас были большие сложности, проблемы и банально даже льда не было в позапрошлом году, нам негде было кататься. После чемпионата мира мы попросились к Этери Георгиевне. Она нас взяла, несмотря на то, что у неё своя группа девочек, и девочки были нацелены на весь пьедестал. Но она всё равно взяла, уделяла нам время, помогала. Её большая заслуга, её команды, в том, что она собрала специалистов специально для работы с нашей парой. Алексей Тихонов, Павел Слюсаренко, Максим Траньков, который и прежде с нами работал… Очень большая команда, которая нам помогала и с нами работает. И это всё организовала Этери Георгиевна, поэтому нам просто повезло, что мы попали к ней…

Этери Георгиевна всегда ставит перед спортсменом такую планку, чтобы он мог скатать программу легко и тогда, когда это надо. Прокат программы должен быть нормой. Приходишь на тренировку и катаешь. И со временем это становится действительно легко, и в Пекине у нас всё получилось», — приводит слова Морозова пресс-служба ФФККР.