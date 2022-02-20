Российские горнолыжники уступили Италии за выход в четвертьфинал ОИ в параллельном слаломе

Российские горнолыжники не смогли пройти в четвертьфинал Олимпийских игр в Пекине в командном первенстве в параллельном слаломе.
Сборная России в составе Ивана Кузнецова, Екатерины Ткаченко и Александра Андриенко уступили сборной Италии в составе Федерика Бриньоне, Лука де Алипрандини, Марта Бассино и Алекс Винатцер.
Сборная Италии победила со счётом 3:1 и вышла в четвертьфинал. Единственный заезд в составе сборной России выиграл Александр Андриенко.
Олимпийские игры в Пекине 2022 года завершатся 20 февраля. Сборная России завоевала 5 золотых, 9 серебряных и 13 бронзовых медалей и занимает девятое место в общем медальном зачёте. Лидирует в медальном зачёте сборная Норвегии, которая завоевала 15 золотых, 8 серебряных и 11 бронзовых наград.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
Самое важное об Олимпиаде в Пекине в нашем «инстаграме»! Подписывайся.
- 20 февраля 2022
-
05:34
-
05:27
-
04:37
-
04:17
-
04:00
-
03:54
-
03:14
-
03:00
-
02:00
-
01:17
-
01:00
-
00:58
-
00:46
-
00:32
-
00:29
-
00:22
-
00:05
-
00:00
-
00:00
- 19 февраля 2022
-
23:56
-
23:37
-
23:26
-
23:04
-
23:03
-
23:00
-
22:42
-
22:37
-
22:36
-
22:33
-
22:26
-
22:15
-
22:14
-
21:58
-
21:54
-
21:46