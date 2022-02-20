Российские горнолыжники уступили Италии за выход в четвертьфинал ОИ в параллельном слаломе

Российские горнолыжники не смогли пройти в четвертьфинал Олимпийских игр в Пекине в командном первенстве в параллельном слаломе.

Сборная России в составе Ивана Кузнецова, Екатерины Ткаченко и Александра Андриенко уступили сборной Италии в составе Федерика Бриньоне, Лука де Алипрандини, Марта Бассино и Алекс Винатцер.

Сборная Италии победила со счётом 3:1 и вышла в четвертьфинал. Единственный заезд в составе сборной России выиграл Александр Андриенко.

Олимпийские игры в Пекине 2022 года завершатся 20 февраля. Сборная России завоевала 5 золотых, 9 серебряных и 13 бронзовых медалей и занимает девятое место в общем медальном зачёте. Лидирует в медальном зачёте сборная Норвегии, которая завоевала 15 золотых, 8 серебряных и 11 бронзовых наград.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022



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