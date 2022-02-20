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Женская сборная Великобритании по кёрлингу выиграла золото на Олимпиаде в Пекине

Женская сборная Великобритании по кёрлингу выиграла золото на Олимпиаде в Пекине
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Женская сборная Великобритании (Ив Мюрхед, Вики Райт, Дженнифер Доддс, Хейли Дафф, Майли Смит) выиграла золото в соревнованиях по кёрлингу на Олимпиаде в Пекине. В финале она обыграла команду Японии (Сацуки Фудзисава, Тинами Ёсида, Юми Судзуки, Юрика Ёсида, Котоми Исидзаки) со счётом 10:3 (2:0, 0:1, 0:0, 1:0, 1:0, 0:1, 4:0, 0:1, 2:0).

Ранее в противостоянии за бронзу Швеция победила Швейцарию — 9:7 (1:0, 0:1, 0:0, 2:0, 0:1, 3:0, 0:2, 2:0, 0:3, 1:0).

Сборная России по кёрлингу заняла на Олимпиаде в Пекине последнее место.

Результаты женской сборной России на Играх-2022
Россия — США — 3:9.
Россия — Швейцария — 7:8.
Россия — Южная Корея — 5:9.
Россия — Япония — 5:10.
Россия — Канада — 5:11.
Россия — Дания — 5:10.
Россия — Китай — 11:5.
Россия — Швеция — 5:8.
Россия — Великобритания — 4:9.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

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Олимпиада 2022. Кёрлинг
Женщины. Финал. Япония - Великобритания
20 февраля 2022, воскресенье. 04:05 МСК
Великобритания
Окончено
3:10
Япония
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