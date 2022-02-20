Женская сборная Великобритании по кёрлингу выиграла золото на Олимпиаде в Пекине

Женская сборная Великобритании (Ив Мюрхед, Вики Райт, Дженнифер Доддс, Хейли Дафф, Майли Смит) выиграла золото в соревнованиях по кёрлингу на Олимпиаде в Пекине. В финале она обыграла команду Японии (Сацуки Фудзисава, Тинами Ёсида, Юми Судзуки, Юрика Ёсида, Котоми Исидзаки) со счётом 10:3 (2:0, 0:1, 0:0, 1:0, 1:0, 0:1, 4:0, 0:1, 2:0).
Ранее в противостоянии за бронзу Швеция победила Швейцарию — 9:7 (1:0, 0:1, 0:0, 2:0, 0:1, 3:0, 0:2, 2:0, 0:3, 1:0).
Сборная России по кёрлингу заняла на Олимпиаде в Пекине последнее место.
Результаты женской сборной России на Играх-2022
Россия — США — 3:9.
Россия — Швейцария — 7:8.
Россия — Южная Корея — 5:9.
Россия — Япония — 5:10.
Россия — Канада — 5:11.
Россия — Дания — 5:10.
Россия — Китай — 11:5.
Россия — Швеция — 5:8.
Россия — Великобритания — 4:9.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
Самое важное об Олимпиаде в Пекине в нашем «инстаграме»! Подписывайся.
- 20 февраля 2022
-
07:10
-
07:06
-
06:46
-
06:42
-
06:35
-
06:32
-
06:31
-
06:22
-
06:22
-
06:06
-
06:01
-
05:34
-
05:27
-
04:37
-
04:17
-
04:00
-
03:54
-
03:14
-
03:00
-
02:00
-
01:17
-
01:00
-
00:58
-
00:46
-
00:32
-
00:29
-
00:22
-
00:05
-
00:00
-
00:00
- 19 февраля 2022
-
23:56
-
23:37
-
23:26
-
23:04
-
23:03