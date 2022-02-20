Экипаж Ростислава Гайтюкевича стал 7-м в соревнованиях бобслеистов на Олимпиаде в Пекине

Немецкие бобслеисты Франческо Фридрих, Торстен Маргис, Канди Бауэр и Александер Шюллер выиграли золото в соревнованиях четвёрок на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай). Российский экипаж Ростислава Гайтюкевича занял седьмое место
Бобслей. Олимпийские игры. Пекин. Мужчины. Четвёрки
1. Франческо Фридрих / Торстен Маргис / Канди Бауэр / Александер Шюллер (Германия) — 3.54,30.
2. Йоханнес Лохнер / Флориан Бауэр / Кристофер Вебер / Кристиан Расп (Германия) +0,37.
3. Джастин Криппс / Райан Соммер / Кэм Стоунс / Бен Кокуэлл (Канада) +0,79...
7. Ростислав Гайтюкевич / Михаил Мордасов / Павел Травкин / Алексей Лаптев (Россия) +1,85.
8. Максим Андрианов / Алексей Зайцев / Владислав Жаровцев / Дмитрий Лопин (Россия) +2,25.
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