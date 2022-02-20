Церемония закрытия зимних Олимпийских игр — 2022: во сколько начало, где смотреть

Сегодня, 20 февраля, в Пекине (Китай) пройдёт церемония закрытия XXIV зимних Олимпийских игр. Её в прямом эфире покажет «Первый канал». Трансляция начнётся в 15:00 мск.
На Олимпиаде-2022 сборная России, выступавшая под флагом Олимпийского комитета России (ОКР), завоевала 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей и заняла девятое место в медальном зачёте. Первое место рейтинга осталось за сборной Норвегии, в её активе: 16 золотых, 8 серебряных и 13 бронзовых медалей. Второе место заняла Германия (12-10-5). Третьим стал Китай (9-4-2).
Отметим, что по общему количеству медалей сборная России (32) уступила лишь Норвегии (37).
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
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- 20 февраля 2022
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