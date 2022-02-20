Ягудин резко ответил президенту МОК Баху после его слов о Тутберидзе

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин резко высказался в адрес президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха из-за его слов об Этери Тутберидзе.
Ранее в ходе пресс-конференции Бах признался, что его поразило холодное отношение тренерского штаба Тутберидзе к Камиле Валиевой, которая неудачно выступила в произвольной программе на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).
«Томас Бах… Да ну вас (нецензурное слово)», — написал Ягудин в своём «инстаграме». Через некоторое время Алексей удалил послание.
Валиева, против которой ведётся расследование из-за нарушения антидопинговых правил, заняла четвёртое место в личном турнире на Олимпиаде. Так как Камила несовершеннолетняя, ранее все заинтересованные стороны, в том числе МОК, заявили, что будут также разбираться с персоналом спортсменки.
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- 20 февраля 2022
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