Ягудин резко ответил президенту МОК Баху после его слов о Тутберидзе

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин резко высказался в адрес президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха из-за его слов об Этери Тутберидзе.

Ранее в ходе пресс-конференции Бах признался, что его поразило холодное отношение тренерского штаба Тутберидзе к Камиле Валиевой, которая неудачно выступила в произвольной программе на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).

«Томас Бах… Да ну вас (нецензурное слово)», — написал Ягудин в своём «инстаграме». Через некоторое время Алексей удалил послание.

Валиева, против которой ведётся расследование из-за нарушения антидопинговых правил, заняла четвёртое место в личном турнире на Олимпиаде. Так как Камила несовершеннолетняя, ранее все заинтересованные стороны, в том числе МОК, заявили, что будут также разбираться с персоналом спортсменки.

Самое важное об Олимпиаде в Пекине в нашем «инстаграме»! Подписывайся.