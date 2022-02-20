Терезе Йохауг прокомментировала завоевание третьего золота на Олимпиаде-2022 в Пекине

Норвежская лыжница Терезе Йохауг прокомментировала победу в марафоне на 30 км свободным стилем на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай). Для Йохауг это третье личное золото Пекина.

«Сегодня я чувствовала себя очень хорошо. Я шла впереди, пыталась думать о своей гонке и делать свою работу. Так что я была рада этому. Холод и сильный ветер? Всё было не так уж и плохо. Я родилась в маленьком местечке, где сильный ветер и очень низкие температуры. Так что для меня это было пустяком.

Я приехала в Пекин без личных золотых медалей. А теперь у меня их три, и я могу закончить свою Олимпиаду на такой ноте. Это так прекрасно», — сказала Йохауг на пресс-конференции.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Самое важное об Олимпиаде в Пекине в нашем «инстаграме»! Подписывайся.