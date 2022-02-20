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Тренер Большунова рассказал, что думает об Этери Тутберидзе

Тренер Большунова рассказал, что думает об Этери Тутберидзе
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам, личный тренер Александра Большунова Юрий Бородавко поделился мнением об Этери Тутберидзе.

«Она — выдающийся специалист. У неё есть своя методика воспитания чемпионов, которую никто в мире повторить не может. И у многих такая зависть, что зубы скрипят от бессилия. Она — лучшая в мире.

Она работает только с детьми? А никто и этого сделать не может! Как говорят в Макдональдсе? Свободная касса? Пожалуйста, выходите! Делайте! Это же просто критиканство. От собственного бессилия люди ищут какие-то оправдания происходящего. Но я снимаю перед Тутберидзе шляпу. Величайший тренер с уникальной методикой.

Сколько чемпионок она воспитала? Разные по своим данным спортсменки достигают высочайшего уровня. Пять четверных — это как?! Далеко не все мужчины на такое способны. А её девочки прыгают.

Что же до возраста, то фигурное катание — такой вид спорта. Недолговечный. Там серьёзнейшие нагрузки, очень жёсткие приземления с большой высоты, из-за которых вытекают проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Специфика вида такова, что пик спортсмена очень короткий. И только непосвящённые люди могут ругать за это Тутберидзе. Она решает самые высокие цели, и требования в её группе высокие. Невозможно играть в куклы, а потом прыгать четверные», — цитирует Бородавко «Спорт-экспресс».

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