Алина Загитова расплакалась после поражения российских хоккеистов в финале Олимпиады
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Олимпийская чемпионка Игр-2018 по фигурному катанию Алина Загитова расплакалась после поражения сборной России по хоккею от команды Финляндии со счётом 1:2 в финальном матче Олимпийских игр – 2022 в Пекине (Китай).
Решающую шайбу Ханнес Бьёрнинен забросил на 31-й секунде третьего периода, но отыграться россияне не смогли.
Фото можно посмотреть на фан-странице Алины Загитовой в «Инстаграме».
Напомним, на Играх-2018 сборная России завоевала два золота – чемпионами стали Загитова и российские хоккеисты.
В Пекине-2022 по ходу турнира до финала россияне проиграли только один матч — в третьем туре группового этапа, досрочно обеспечив себе первое место в квартете. Финны прошли турнир без поражений.
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