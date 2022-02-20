Жаклен допустил, что может пропустить остаток сезона после неудачного выступления на ОИ

Двукратный чемпион мира в пасьюте 26-летний французский биатлонист Эмильен Жаклен поделился планами на остаток сезона. На Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай) Жаклену не удалось завоевать личных медалей.

«У меня есть поводы для разочарования. Изначально мне казалось, что у меня были шансы проявить себя на Олимпиаде. Но после Игр я чувствую себя выгоревшим как физически, так и морально. Я даже не хочу говорить: «Увидимся через четыре года», потому что есть вещи, которые могут повлиять на это. Я не совсем понимаю, как работать над собой.

Собираюсь ли я досрочно завершить сезон? Не знаю. С каждой гонкой мой внутренний голос говорил мне остановиться и вернуться домой. Думаю, я правда потратил много энергии, чтобы вернуться после травмы в августе. Это вопрос баланса. Есть часть меня, которая не хочет опускать руки. Но в то же время я не хочу мучить себя. Я собираюсь провести какое-то количество дней без соревнований, что вернуть себе хорошее настроение и бодрость», — приводит слова Жаклена Ledauphine.

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