Церемония закрытия зимних ОИ-2022: прямой эфир, трансляция — на Первом канале

Сегодня, 20 февраля, в Пекине (Китай) состоится церемония закрытия XXIV зимних Олимпийских игр. Её в прямом эфире покажет Первый канал. Трансляция начнётся в 15:00 мск.

Мероприятие пройдёт на Национальном стадионе в Пекине. Знаменосцем команды России станет трёхкратный чемпион Игр лыжник Александр Большунов.

На Олимпиаде-2022 сборная России, выступавшая под флагом Олимпийского комитета России (ОКР), завоевала 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей и заняла девятое место в медальном зачёте.

На зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) сборная России стала 13-й в неофициальном медальном зачёте, завоевав 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых медалей.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

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