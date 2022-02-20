Губерниев: главный герой Игр — Большунов. У девушек Щербакова, Трусова и Непряева
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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев назвал выдающихся спортсменов сборной России на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).
«Главный герой Игр — Большунов. Из девушек Щербакова, Трусова, Непряева — вся наша эстафетная четвёрка в лыжах. Биатлонистам я ставлю четвёрку с плюсом за выступление, хотя ждал хотя бы одного золота», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Отметим, что лыжник Александр Большунов на Олимпиаде-2022 завоевал три золотые медали (в скиатлоне, эстафете и усечённом марафоне). Именно он выбран знаменосцем сборной России на закрытии Игр.
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