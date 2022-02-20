Губерниев рассказал, после какого события Олимпиады приходил в себя два дня

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, какое событие на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай) произвело на него наибольшее впечатление.

«Мои главные эмоции связаны с мужской эстафетой в биатлоне, несмотря на все громкие победы. В жизни так не расстраивался, как в момент стрельбы Латыпова. Я два дня в себя приходил. Было очень обидно! Одно дело, если бы это была трудовая бронза, а здесь всё было очень близко», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, сборная России большую часть гонки лидировала с отрывом, однако промахи финишёра команды Эдуарда Латыпова на последнем рубеже отбросили россиян на третье место. Золото завоевали норвежцы, серебро – французы.

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