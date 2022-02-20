Журова: главное — подойти к следующей Олимпиаде без допинга. А ещё с флагом и гимном

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о перспективах сборной России после выступления на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).

Команда на Играх-2022 завоевала 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей и заняла девятое место в неофициальном медальном зачёте.

«Главное сейчас — не посыпать голову пеплом, а делать определённые выводы, подтягивать те виды спорта, где нет большого количества золотых медалей — тренироваться и работать. Впереди ещё много Олимпиад. Главное — подойти к ним чистыми и без допинга. А ещё с флагом и гимном — для спорта это очень важный момент», — сказала Журова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айгуль Силкиной.

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