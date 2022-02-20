Журова назвала Большунова главным героем Олимпиады-2022 в Пекине

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова назвала самого выдающегося спортсмена сборной России на зимних Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).

«Каждый скажет, что герой Олимпиады – это Саша Большунов. Для меня он был героем и до Игр. Видно было, что он очень серьёзно настроен на то, чтобы завоевать максимально все медали. Он очень амбициозный. Думаю, хотел выступить ещё лучше. Саша — главный герой», — сказала Журова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айгуль Силкиной.

Отметим, что на Олимпиаде-2022 лыжник Александр Большунов завоевал три золотые медали (в скиатлоне, эстафете и усечённом марафоне). Именно он был выбран знаменосцем сборной России на закрытии Игр.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Самое важное об Олимпиаде в Пекине в нашем «инстаграме»! Подписывайся.