Александр Большунов вынес флаг ОКР на церемонии закрытия Олимпийских игр — 2022 в Пекине

Знаменосец сборной России лыжник Александр Большунов вышел на парад спортсменов на церемонии закрытия зимних Олимпийских игр – 2022 в Пекине (Китай).

Сборная России на Олимпиаде-2022 завоевала 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей и заняла девятое место в неофициальном медальном зачёте. Первое место рейтинга осталось за сборной Норвегии. В её активе 16 золотых, 8 серебряных и 13 бронзовых медалей. Второе место заняла Германия (12-10-5). Третьим стал Китай (9-4-2).

Сам Большунов на Играх-2022 завоевал пять наград: три золотые, одну серебряную и одну бронзовую.

Напомним, на церемонии открытия флаг Олимпийского комитета России (ОКР) несли хоккеист Вадим Шипачёв и конькобежка Ольга Фаткулина.

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