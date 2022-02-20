Кершоу похвалил Клебо за поведение после снятия с марафона на Олимпиаде-2022

Чемпион мира 2011 года, участник четырёх Олимпиад, канадский лыжник Девон Кершоу высказался о сходе норвежца Йоханнеса Клебо с усечённого марафона (28,4 км) на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай).

«После гонки мы узнали, что Клебо в последние 24 часа сильно беспокоил желудок, у него была диарея. Он общался с норвежскими врачами, и те сказали ему: «Совершенно точно нет, Йоханнес. Ты не проведёшь 50-километровый марафон». Но в последний момент дистанцию сократили до 28,4 км, и он сказал: «Я должен попробовать. Вдруг получится дойти до конца в группе лидеров, а затем поучаствовать в спринте». Не получилось. Ему просто не хватило энергии, и он сошёл. Это, несомненно, очень умное решение.

Нужно отдать должное Клебо, который сошёл, но сразу отправился в микст-зону к журналистам, где объяснился. Это то, что мы хотим видеть от звёзд лыжных гонок. Конечно, он был расстроен и плохо себя чувствовал. Но моё уважение Йоханнесу за то, что он нашёл возможность прийти и выступить перед прессой», — сказал Кершоу в подкасте FasterSkier.

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