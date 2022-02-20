Фримэн: Большунов — это мечта американской прессы

Американский лыжник Крис Фримэн, участник четырёх Олимпиад и шести чемпионатов мира, заявил, что россиянин Александр Большунов является мечтой для заокеанской прессы.
«Я вчера прочитал, что Большунов вырос в селе, которое находится прямо у границы с Украиной. А там может быть в любой момент вторжение. Тяжело оценить, насколько сильно эти новости могут отвлекать во время соревнований. Никогда не знаешь, что происходит в жизни другого человека, и девять олимпийских медалей Большунова в девяти гонках — это сильно.
Знаете, это прямо мечта американской прессы. Каждому хочется иметь такого спортсмена, как Майкл Фелпс: «Эй, вы поедете на Олимпиаду. Намерены завоевать восемь золотых медалей?» Или так: «У всех восемь серебряных медалей. Считаете ли вы, что это провал?» Американские журналисты были бы рады истории Большунова. Выступать настолько стабильно — это впечатляет», — сказал Фримэн в эфире подкаста 'FasterSkier'.
- 20 февраля 2022
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