Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

Фримэн: Большунов — это мечта американской прессы

Фримэн: Большунов — это мечта американской прессы
Комментарии

Американский лыжник Крис Фримэн, участник четырёх Олимпиад и шести чемпионатов мира, заявил, что россиянин Александр Большунов является мечтой для заокеанской прессы.

«Я вчера прочитал, что Большунов вырос в селе, которое находится прямо у границы с Украиной. А там может быть в любой момент вторжение. Тяжело оценить, насколько сильно эти новости могут отвлекать во время соревнований. Никогда не знаешь, что происходит в жизни другого человека, и девять олимпийских медалей Большунова в девяти гонках — это сильно.

Знаете, это прямо мечта американской прессы. Каждому хочется иметь такого спортсмена, как Майкл Фелпс: «Эй, вы поедете на Олимпиаду. Намерены завоевать восемь золотых медалей?» Или так: «У всех восемь серебряных медалей. Считаете ли вы, что это провал?» Американские журналисты были бы рады истории Большунова. Выступать настолько стабильно — это впечатляет», — сказал Фримэн в эфире подкаста 'FasterSkier'.

Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022