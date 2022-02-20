Журова назвала награждение Большунова и Якимушкина главным моментом церемонии закрытия ОИ

Олимпийская чемпионка Светлана Журова назвала награждение лыжников Александра Большунова и Ивана Якимушкина медалями главным моментом церемонии закрытия Олимпийских игр в Пекине, прошедших с 4 по 20 февраля.

«Церемония закрытия Олимпиады получилась очень нежной и трогательной. На этот раз выступало много детей, поэтому получилось очень лирически. Китайцы показали свою тонкость во время погашения огня — в церемонию вложили душу.

Мы все критикуем Баха, но на церемонии закрытия мне понравились его слова. Он призывал молодых людей стремиться и готовиться к следующим зимним Олимпийским играм. Это приятный призыв для молодых людей, которые не поехали на игры из-за возраста или не успели подготовиться, но продолжают мечтать об Олимпиаде. Что-то вроде: молодёжь всего мира, готовьтесь, потому что следующая Олимпиада ваша.

Самый главный момент — награждение Саши Большунова и Ивана Якимушкина. Традиция быть награждённым на стадионе во время церемонии закрытия — это очень здорово и значимо», — сказала Журова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Гаяне Аракелян.

Фотографии с Церемонии закрытия здесь: