Журова назвала награждение Большунова и Якимушкина главным моментом церемонии закрытия ОИ

Олимпийская чемпионка Светлана Журова назвала награждение лыжников Александра Большунова и Ивана Якимушкина медалями главным моментом церемонии закрытия Олимпийских игр в Пекине, прошедших с 4 по 20 февраля.
«Церемония закрытия Олимпиады получилась очень нежной и трогательной. На этот раз выступало много детей, поэтому получилось очень лирически. Китайцы показали свою тонкость во время погашения огня — в церемонию вложили душу.
Мы все критикуем Баха, но на церемонии закрытия мне понравились его слова. Он призывал молодых людей стремиться и готовиться к следующим зимним Олимпийским играм. Это приятный призыв для молодых людей, которые не поехали на игры из-за возраста или не успели подготовиться, но продолжают мечтать об Олимпиаде. Что-то вроде: молодёжь всего мира, готовьтесь, потому что следующая Олимпиада ваша.
Самый главный момент — награждение Саши Большунова и Ивана Якимушкина. Традиция быть награждённым на стадионе во время церемонии закрытия — это очень здорово и значимо», — сказала Журова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Гаяне Аракелян.
Фотографии с Церемонии закрытия здесь:
- 20 февраля 2022
-
19:35
-
19:22
-
19:19
-
19:08
-
19:01
-
19:00
-
19:00
-
18:59
-
18:52
-
18:45
-
18:39
-
18:34
-
18:29
-
18:20
-
18:14
-
18:14
-
18:09
-
18:09
-
17:57
-
17:51
-
17:51
-
17:33
-
17:25
-
17:14
-
17:05
-
17:01
-
17:00
-
16:59
-
16:57
-
16:56
-
16:52
-
16:51
-
16:47
-
16:34
-
16:32