Фримэн: Россия доминировала на Олимпиаде, а у Клебо всего два золота. Неудачник!

Американский лыжник Крис Фримэн, участник четырёх Олимпиад и шести чемпионатов мира, назвал норвежского лыжника Йоханнеса Клебо неудачником из-за того, что тот смог завоевать лишь две золотые медали на завершившихся в Пекине зимних Олимпийских играх.

«Россия доминировала на этой Олимпиаде в лыжных гонках. А Клебо выглядел как Клебо только в двух гонках, где выиграл золото. Всего две золотые медали у Йоханнеса. Для него — всего. Неудачник!

После того что я увидел в скиатлоне, меня сильно удивило третье место Клебо в 15-километровой разделке классикой. Нисканен был недосягаем на этой неделе в классике, и я не сомневался, что Клебо его не сможет превзойти. То же самое можно было сказать о Большунове после такого скиатлона. Казалось, что бронза — это его потолок, и он смог её завоевать.

Клебо — умный парень. Если он понимает, что гонка не получается, то старается сохранить энергию. Вот было бы здорово, если бы меня этому обучили, когда я выступал. В тебе сидит это: «Ты просто не можешь сдаться». У тебя две сломанные палки, сломанная нога, но ты идёшь до финиша — не знаю зачем. Это просто укоренилось во мне.

Дойти до финиша в плохой гонке — это значит потратить больше сил, чем в хорошей гонке. Клебо умён, он бережёт энергию. Знаю, что это ещё и повод для критики. Если смотреть с позиции американцев, то ты обязан дойти до финиша, если стартовал. Но, знаете, я бы предпочёл завоевать какую-то медаль вместо того, чтобы просто финишировать во всех гонках», — сказал Фримэн в эфире подкаста ‘FasterSkier’.