Патриарх Кирилл поздравил российских олимпийцев с успешным выступлением на Играх в Пекине

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил российских спортсменов с успешным выступлением на XXIV Олимпийских зимних играх в Пекине.

«Дорогие братья и сёстры!

Сердечно поздравляю вас с успешным выступлением на зимних Олимпийских играх в Пекине.

Соревнования проходили в очень непростой обстановке, и вам приходилось испытывать не только огромные физические и эмоциональные нагрузки, но и большое моральное давление. Но вы с честью и достоинством преодолели трудности, продемонстрировав патриотизм, высочайший уровень спортивного и тренерского мастерства, явив командный дух, солидарность и взаимную поддержку.

Вся страна, с замиранием сердца следившая за выступлениями национальной сборной, была свидетелем того, какой невероятной ценой давались эти победы, восхищалась вашей отвагой, стойкостью и мужеством, горячо сопереживала и сочувствовала вам. Эти три недели напряжённой борьбы сплотили и сблизили всех нас. Убеждён, что ваш подвиг будет вдохновлять и новые поколения юных спортсменов.

Разделяя с вами радость побед, желаю всем членам олимпийской команды России крепкого здоровья, щедрой помощи от Господа, успехов и новых достижений на спортивном поприще.

Благословение Божие да пребывает с вами», — гласит поздравление Патриарха, опубликованное на официальном сайте РПЦ.