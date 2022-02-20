Патриарх Кирилл поздравил российских олимпийцев с успешным выступлением на Играх в Пекине

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил российских спортсменов с успешным выступлением на XXIV Олимпийских зимних играх в Пекине.
«Дорогие братья и сёстры!
Сердечно поздравляю вас с успешным выступлением на зимних Олимпийских играх в Пекине.
Соревнования проходили в очень непростой обстановке, и вам приходилось испытывать не только огромные физические и эмоциональные нагрузки, но и большое моральное давление. Но вы с честью и достоинством преодолели трудности, продемонстрировав патриотизм, высочайший уровень спортивного и тренерского мастерства, явив командный дух, солидарность и взаимную поддержку.
Вся страна, с замиранием сердца следившая за выступлениями национальной сборной, была свидетелем того, какой невероятной ценой давались эти победы, восхищалась вашей отвагой, стойкостью и мужеством, горячо сопереживала и сочувствовала вам. Эти три недели напряжённой борьбы сплотили и сблизили всех нас. Убеждён, что ваш подвиг будет вдохновлять и новые поколения юных спортсменов.
Разделяя с вами радость побед, желаю всем членам олимпийской команды России крепкого здоровья, щедрой помощи от Господа, успехов и новых достижений на спортивном поприще.
Благословение Божие да пребывает с вами», — гласит поздравление Патриарха, опубликованное на официальном сайте РПЦ.
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