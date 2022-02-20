Йохауг повторила поступок Большунова, встретив на финише последнюю лыжницу

Норвежская лыжница Терезе Йохауг встретила на финише марафонской гонки на Олимпиаде в Пекине (Китай) участницу, которая завершила дистанцию последней. 60-й к финишу пришла китаянка Динигээр Иламуцзян. Она уступила Йохауг более 25 минут.
«Я была очень уставшая. Но когда увидела её на финише, была очень рада. Её появление дало мне силы.
А затем Йохауг обняла меня. Большое спасибо, Терезе!
Она сказала, что я сильная, что молодец, раз сумела завершить гонку. Я поблагодарила её и поздравила. Она — суперженщина», — приводит слова китайской лыжницы NRK.
Отметим, что ранее аналогичным образом поступил и россиянин Александр Большунов. Он дождался грека Апостолоса Ангелиса после марафона.
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