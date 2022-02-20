Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

Йохауг повторила поступок Большунова, встретив на финише последнюю лыжницу

Йохауг повторила поступок Большунова, встретив на финише последнюю лыжницу
Комментарии

Норвежская лыжница Терезе Йохауг встретила на финише марафонской гонки на Олимпиаде в Пекине (Китай) участницу, которая завершила дистанцию последней. 60-й к финишу пришла китаянка Динигээр Иламуцзян. Она уступила Йохауг более 25 минут.

«Я была очень уставшая. Но когда увидела её на финише, была очень рада. Её появление дало мне силы.

А затем Йохауг обняла меня. Большое спасибо, Терезе!

Она сказала, что я сильная, что молодец, раз сумела завершить гонку. Я поблагодарила её и поздравила. Она — суперженщина», — приводит слова китайской лыжницы NRK.

Отметим, что ранее аналогичным образом поступил и россиянин Александр Большунов. Он дождался грека Апостолоса Ангелиса после марафона.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Самое важное об Олимпиаде в Пекине в нашем «инстаграме»! Подписывайся.

Новость по теме
Терезе Йохауг ответила эксперту, который раскритиковал её поведение в марафоне на ОИ-2022
Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022