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Международное агентство тестирования проверило на допинг более половины участников ОИ

Международное агентство тестирования проверило на допинг более половины участников ОИ
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Международное агентство тестирования (ITA) проверило на допинг не менее 56% участников Олимпийских игр в Пекине.

Как сообщается на странице организации в «Твиттере», за время проведения Олимпиады было собрано более 3000 образцов. Более подробная информация об антидопинговой программе ITA будет опубликована позднее.
Во время Олимпиады в Пекине, которая завершилась 20 февраля, ITA выявило положительные допинг-пробы у иранского горнолыжника Хусейна Саве-Шемшаки, украинской лыжницы Валентины Каминской и её соотечественницы бобслеистки Лидии Гунько.

Международное агентство тестирования — это независимая антидопинговая структура, созданная МОК в 2018 году для работы на Олимпийских играх и других крупных соревнованиях, которые проводятся под патронажем МОК.

Зимние Олимпийские игры проходили в столице Китая Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.

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