Фигуристка Евгения Медведева подвела итоги Олимпиады-2022

Двукратный серебряный призёр Пхёнчхана-2018 фигуристка Евгения Медведева подвела итоги Олимпиады, прошедшей в столице Китая Пекина с 4 по 20 февраля.

«Олимпиада подошла к концу. Очень много эмоций. Хочу поздравить всех россиян, завоевавших медали. Ребята, вы крутые! Надеюсь, следующая Олимпиада принесёт нам море позитива и десятки золотых медалей!

Я хочу поблагодарить Первый канал, который позволил мне поработать комментатором и репортёром на Играх.

Также слова благодарности Национальному комитету России и лично Станиславу Позднякову, доверившему мне статус посла команды ОКР. Мы осуществили немало работ по медиаподдержке сборной.



Было приятно посотрудничать с международным олимпийским каналом @olympics для англоязычной аудитории.

Также хочу отметить великолепную организацию со стороны Китая. Очень жаль, что не удалось погулять по Пекину, и мы в основном проводили время в отеле или на аренах, надеюсь, приехать в Китай в будущем и насладиться этой волшебной страной», — гласит сообщение Медведевой в «Инстаграме».