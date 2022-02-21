Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

Фигуристка Евгения Медведева подвела итоги Олимпиады-2022

Фигуристка Евгения Медведева подвела итоги Олимпиады-2022
Комментарии

Двукратный серебряный призёр Пхёнчхана-2018 фигуристка Евгения Медведева подвела итоги Олимпиады, прошедшей в столице Китая Пекина с 4 по 20 февраля.

«Олимпиада подошла к концу. Очень много эмоций. Хочу поздравить всех россиян, завоевавших медали. Ребята, вы крутые! Надеюсь, следующая Олимпиада принесёт нам море позитива и десятки золотых медалей!

Я хочу поблагодарить Первый канал, который позволил мне поработать комментатором и репортёром на Играх.

Также слова благодарности Национальному комитету России и лично Станиславу Позднякову, доверившему мне статус посла команды ОКР. Мы осуществили немало работ по медиаподдержке сборной.

Было приятно посотрудничать с международным олимпийским каналом @olympics для англоязычной аудитории.

Также хочу отметить великолепную организацию со стороны Китая. Очень жаль, что не удалось погулять по Пекину, и мы в основном проводили время в отеле или на аренах, надеюсь, приехать в Китай в будущем и насладиться этой волшебной страной», — гласит сообщение Медведевой в «Инстаграме».

Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022