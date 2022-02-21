Фигуристка Евгения Медведева подвела итоги Олимпиады-2022

Двукратный серебряный призёр Пхёнчхана-2018 фигуристка Евгения Медведева подвела итоги Олимпиады, прошедшей в столице Китая Пекина с 4 по 20 февраля.
«Олимпиада подошла к концу. Очень много эмоций. Хочу поздравить всех россиян, завоевавших медали. Ребята, вы крутые! Надеюсь, следующая Олимпиада принесёт нам море позитива и десятки золотых медалей!
Я хочу поблагодарить Первый канал, который позволил мне поработать комментатором и репортёром на Играх.
Также слова благодарности Национальному комитету России и лично Станиславу Позднякову, доверившему мне статус посла команды ОКР. Мы осуществили немало работ по медиаподдержке сборной.
Было приятно посотрудничать с международным олимпийским каналом @olympics для англоязычной аудитории.
Также хочу отметить великолепную организацию со стороны Китая. Очень жаль, что не удалось погулять по Пекину, и мы в основном проводили время в отеле или на аренах, надеюсь, приехать в Китай в будущем и насладиться этой волшебной страной», — гласит сообщение Медведевой в «Инстаграме».
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