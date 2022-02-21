Щербакова-ангел и легендарный финиш Большунова с флагом. Главные фото Олимпиады в Пекине
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В Пекине (Китай) завершились XXIV зимние Олимпийские игры. На стадионе «Национальный» состоялась церемония закрытия зимних Олимпийских игр, в которой приняли участие выступавшие спортсмены.
Вслед за знаменосцами своих стран на арену вышли спортсмены. Прошло награждение победителей и призёров лыжных масс-стартов, среди которых были Александр Большунов, ставший в Пекине трёхкратным олимпийским чемпионом, и Иван Якимушкин.
Олимпийский флаг был передан мэрам итальянских городов Милан и Кортина-д’Ампеццо, где в 2026 году пройдут следующие Игры. Затем слово взял президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, который объявил зимнюю Олимпиаду — 2022 закрытой.
Главные фото XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине — в подборке «Чемпионата».
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